Cofie: “Non verremo a Firenze per mangiare la bistecca. Bel gol di Biraghi a Verona ma non ha avuto fairplay”

Nell’impegno di Conference League, la Fiorentina si ritroverà davanti una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex mediano di Chievo e Genoa, Isaac Cofie.

Il giocatore africano ha parlato con il Corriere dello Sport-Stadio, dichiarando: “Ormai, il Sivasspor è una squadra abbonata all’Europa: da quando sono arrivato l’abbiamo sempre giocata e anche stavolta daremo il massimo. Non verremo quindi a Firenze per mangiare la bistecca, come qualcuno può pensare”.

E poi: “Che sfida sarà? Molto difficile, perché la Fiorentina ha tanta qualità e da qualche partita ha iniziato anche a giocare bene. Peraltro, ho avuto modo di sfidare Italiano, quando militava nel Padova: con lui c’è tanto rispetto”.

Cofie è stato compagno di squadra di Biraghi al Chievo: “Ho anche visto il suo bel gol a Verona. Ma secondo me non ha avuto molto fairplay, perché c’era un suo compagno a terra e un calciatore avversario che lo stava soccorrendo. Avrebbe potuto non provare quella giocata. Certo, se l’arbitro ha convalidato il gol, buon per lui (ride ndr)”.