Vlahovic, all’interno della Fiorentina viene definito motivatissimo per dimostrare sul campo la propria professionalità.

Ma, come scrive La Nazione, il centravanti serbo è anche comprensibilmente scosso a livello umano, al punto da non riuscere a nascondere la propria difficoltà ai compagni: e l’impressione è che il giocatore si trovi coinvolto in un gioco più grande di lui, difficile da contrastare per un giovane professionista che si è legato alla potentissima «International Sport Office» quando era uno dei tanti baby talenti del Partizan. Legami, pressioni, interessi trasversali. E molti sono i dettagli che non tornano