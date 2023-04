Coinvolto nell’inchiesta sulla Juventus, oggi vince il ricorso contro la FIFA: Paratici potrà tornare (con limitazioni) a fare mercato

Tra i personaggi coinvolti nell’indagine sulle plusvalenze della Juventus c’era anche Fabio Paratici. L’ex ds bianconero era stato punito dal Collegio di Garanzia con il divieto di prendere parte ad ogni attività legata al calcio, decidendo di conseguenza di dimettersi dal Tottenham. In pratica, Paratici non poteva nemmeno seguire da bordo campo gli allenamenti della squadra, oltre chiaramente a non poter avere contatti con giocatori e dirigenti né stringere accordi.

Oggi, però, le cose sono leggermente cambiate. Paratici e il suo staff, si legge su Tuttosport, hanno infatti vinto il ricorso presentato contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della Fifa. Risultato, l’ex ds della Juventus potrà continuare a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte. Niente spogliatoi prima e dopo le partite, niente contatti con i procuratori, tuttavia potrà frequentare il campo di allenamento e rappresentare il suo prossimo club nelle assemblee di lega, anche con diritto di voto. In pratica, Paratici non potrà essere presente durante le trattative ma avrà la libertà di programmare il mercato.