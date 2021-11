Cois: “Con Vlahovic, Commisso ci è ricascato un’altra volta, il presidente ha sopravvalutato le indicazioni di Pradè e Barone. Perdere il serbo è un errore imperdonabile”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois, intervistato da FootballNews24.it, sul caso Vlahovic, non ha risparmiato qualche critica all’indirizzo della proprietà viola: “Commisso? Ci è ricascato per la seconda volta: c’è stato già il caso Chiesa. A mio parere il presidente ha sopravvalutato quelle che erano le indicazioni dei suoi referenti, Pradé e Barone. Qui è stato fatto un grande errore: perdere Vlahovic, che in prospettiva sarà un grandissimo campione, il giocatore del futuro, è un errore imperdonabile”.

Cois però vede bene la squadra di Italiano: “Io penso che la Fiorentina sia una delle rivelazioni di quest’anno. Indicativamente ha la stessa squadra dell’anno scorso, ma si vede tantissimo la mano dell’allenatore: è stato determinante in alcune scelte ed è stato determinante nel far ritornare sui livelli massimi giocatori come Duncan e Saponara. Credo che la Fiorentina possa arrivare fra le prime sei…Per me, il giocatore che veramente può fare la differenza è Nico Gonzalez: è un grande acquisto, ha strappi e mentalità, può fare entrambe le fasi. Se devo dire il miglior acquisto della Fiorentina, dico lui”.