Cois: “Mi auguro che Italiano resti ancora a Firenze, la Fiorentina deve blindarlo”

Dopo l’approdo della squadra di Vincenzo Italiano in finale di Conference League, Itasportpress.it ha sentito l’ex centrocampista della Fiorentina di fine anni ’90 Sandro Così. Queste le sue dichiarazioni:

“Che effetto fa, la Fiorentina nella finale di una competizione europea? Una gioia immensa! Io, in otto stagioni a Firenze, ho disputato tante finali, ma mai nessuna europea. Sono contento per la squadra attuale e per i tifosi”.

Ha poi parlato delle possibilita del “double” in Conference e Coppa Italia: “Il West Ham è una squadra che puoi battere tranquillamente. L’Inter è più forte sulla carta, ma mi viene da dire: perché no? Nelle finali non esistono vincitori già con la medaglia cucita sul petto. Analogie tra la Fiorentina attuale e una in cui ha militato lei? Nessuna. Noi avevamo squadre con almeno due-tre campioni. Ora, quello che fa la differenza in casa viola, è l’organizzazione tecnico-tattica”.

Ha poi parlato di Italiano e dell’operato della proprietà Commisso: “Mi auguro che Italiano resti ancora a Firenze e apra un lungo ciclo vincente. Fossi nella società, lo blinderei subito. Commisso non ha bisogno di consigli. Io so per certo che rinforzerà la rosa e punterà ancora più in alto. Dove? Il prossimo anno, spero tra le prime quattro. Un giocatore viola attuale in cui si rivede? Io davo tutto. Se devo citarne uno, dico Amrabat. Proprio perché lotta su ogni pallone e non si risparmia mai”.