Cois: “Sarà difficile sostituire Torreira. Mandragora ha qualche gol nelle gambe e un gran tiro. Per sostituire Castrovilli invece…”

L’ex centrocampista viola Sandro Cois raggiunto da Radio Bruno ha parlato a tutto tondo della sua Fiorentina e non solo: “Se Rui Costa giocasse oggi sarebbe Pallone d’Oro. Torreira? Sarà difficilissimo sostituirlo viste le caratteristiche che ha. Amrabat ha doti diverse anche se è sempre un giocatore di livello. Mandragora mi piace, anche lui è diverso ma somiglia un po’ di più a Torreira. Poi ha 4-5 gol a stagione e un gran tiro”.

E ancora su Italiano: “A livello di pressing somiglia a Malesani, così come a Terim. Però ognuno vede il calcio a modo suo. AL tecnico della Fiorentina va riconosciuto di aver fatto un campionato incredibile anche se ha avuto battute d’arresto. Ma sennò sarebbe stato da Champions League. Ora va capito perché la Fiorentina non è scesa in campo in 4-5 partite”.

Su come sostituire Castrovilli ha aggiunto: “Non è semplice trovare un giocatore importante per la Fiorentina. A me piace tantissimo Frattesi per esempio, ma penso che andrà alla Roma. Bisogna puntare sui giovani affiancandogli giocatori d’esperienza. Vorrei vedere alla Fiorentina un centrocampista giovane e di prospettiva senza bruciarlo dopo due partite sotto la sufficienza. Ci vuole coraggio”.

Andrea Sottil in Serie A? “Sono tre anni che glielo dico. Per me è arrivato anche tardi perché è molto bravo. Resterà in Serie A per 15-20 anni. Mi ricordo che Batistuta chiedeva a Ranieri di giocare insieme a Sottil, perché lui non guardava mai in faccia nessuno e Batistuta aveva paura di farsi male. Batistuta? Ho giocato con tanti grandi giocatori ma lui era incredibile. Aveva una potenza imbarazzante”.