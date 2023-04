“Col Braga abbiamo visto quanto sia facile complicarsi la vita, Italiano non farà tanti cambi. La Fiorentina è Nico Gonzalez più altri dieci, dall’argentino passa il finale della stagione viola”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di Conference League tra Fiorentina e Lech Poznan toccando vari temi centrali di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Già col Braga abbiamo visto quanto poco ci voglia a complicarsi la vita quindi non farei tanti cambi almeno in partenza. Non stravolgerei tutto, la qualificazione è abbastanza al sicuro ma non scontata, in Europa soprattutto niente è scontato. Italiano credo farà giocare Gonzalez e forse anche Dodô. Jovic potrebbe avere la propria occasione, normale che prima o poi si debba rivedere in campo. Non si può rinunciare contemporaneamente a tantissimi titolari. Castrovilli è tanti giocatori tutti insieme e può fare parecchi ruoli. Naturale che prima o poi dovrà specializzarsi in una posizione precisa per non rimanere a metà del guado”.

“Con l’Atalanta ho visto il giocatore stremato e non se riesca a far due partite ravvicinate. Mi sorprenderei se stasera dovesse essere in campo dal primo minuto. Gonzalez? Nella mia filosofia giocano Nico e altri 10. Anche nelle amichevoli lo metterei. Oggi senza Ikone e Brekalo siamo un po’ contati sulle fasce però. Se la Fiorentina vuole fare un grande finale di stagione molto passa dal definitivo salto di qualità di Gonzalez“.