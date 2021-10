Colantuono: “In questo campionato la Fiorentina può aggiungersi alle sette sorelle. Ripartenza dal basso? Per farla devi avere i giocatori giusti”

L’allenatore Stefano Colantuono ha parlato a TMW tirando in ballo anche la Fiorentina: “Si conferma quel che avevamo detto all’inizio, questo campionato vede protagoniste sette sorelle a cui possiamo aggiungere anche la Fiorentina. Il Napoli era già atteso d’estate tra le candidate, il Milan gioca un gran calcio. Chi è in ritardo è la Juventus ma la ritroveremo: il manico è importante, Allegri sa come fare”.

E poi ha aggiunto una considerazione sulla ripartenza dal basso con il portiere, tattica che mette in pratica anche la Fiorentina con Dragowski e Terracciano: “Va bene tutto, devi però avere i giocatori idonei a quel gioco. Mi sorprende vedere un certo tipo di gioco con calciatori non pronti a quella giocata. Lì diventa deleterio, si può far bene tutto ma servono materiale umano idoneo e concetti non esasperati”.