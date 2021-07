Colantuono: “La Fiorentina fa bene a puntare su Zappacosta. Servono innesti dal mercato, Italiano rivoluzionerà il gioco visto in questi anni a Firenze”

A Radio Bruno ha parlato l’allenatore Stefano Colantuono, che ha detto la sua su alcuni giocatori della Fiorentina, tra i quali anche suoi ex calciatori. Queste le sue parole: “Con Italiano il modo di giocare della Fiorentina sarà rivoluzionato, serviranno acquisti. Zappacosta l’ho fatto esordire io in Serie A, ormai ha raggiunto una maturità tale da poter fare qualsiasi cosa un mister gli chieda. La Fiorentina fa bene a puntare su di lui, giocatore e professionista esemplare. Bonaventura? Come un figlio per me, gioca a calcio con i piedi e con la testa”.