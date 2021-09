Colantuono: “Per la Fiorentina è l’anno zero. Rimpianti dal mercato? Dipende da qual è l’obiettivo”

L’allenatore Stefano Colantuono, al momento senza panchina, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Mi aspettavo un impatto di questo tipo da parte di Italiano: allo Spezia ha fatto un campionato importante, raggiungendo una salvezza insperata. Due partite non bastano per giudicare il suo operato, ma le premesse mi sembrano ottime. Rimpianti dal mercato? Dipende tutto da qual è l’obiettivo della società. Se si voleva cercare di arrivare nelle zone alte della classifica, allora qualcosa in più andava fatto. Ma io penso che questo sia un anno zero per la Fiorentina: si ricomincia e va cambiato il trend rispetto alle ultime stagioni. La squadra è competitiva: sono rimasti Milenkovic e Vlahovic e sono arrivati buoni giocatori”.