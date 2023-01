Colasanto: “Dalle parole di Barone la Fiorentina sembra un club forte. Gonzalez ha avuto poca continuità, non scarterei la cessione”

Esperto di Sudamerica ed intermediario di mercato, Filippo Colasanto a Radio Bruno ha parlato di Nico Gonzalez e della trattativa che potrebbe accendersi tra Fiorentina e Leicester:

“Intanto, ottima dichiarazione di Barone che fa capire che la Fiorentina una società forte e non si fa tremare i polsi per offerte anche buonissime che possono arrivare. Io procuratore di Gonzalez, sarei attratto dal Leicester, non tanto dal club che sta andando male in campionato, sotto il profilo economico. Da argentino non andrei in Premier che è molto fisica ma è anche vero che lui si è formato anche in Germania. Oltretutto lui a Firenze qualche numero l’ha già mostrato. Chiaro però che con il fatto che senza aver potuto mostrare continuità, un pensiero a quei tanti soldi ce lo farei. L’amore si fa in due poi, se un mio giocatore si rende immediatamente disponibile andare andare via, io lo mando via.

Penso che la Fiorentina abbia aperto a questa possibilità non tanto per il piccolo incremento economico che avrebbe dalla rivendita ma anche perché il ragazzo non ha potuto garantire continuità d’impiego. Sul mercato di soluzioni se ne possono trovare, un prestito di Boga ad esempio lo prenderei in considerazione. Amrabat? Il Mondiale l’ha rivalutato per cui lui non lo farei andare via per nessun motivo”.