Colasanto: “Se la Fiorentina deve pensare a Retegui, tanto vale guardare in Italia. Gonzalez non va perso ma affiancato da altro talento”

Intervento incentrato sul Sudamerica quello dell’agente Fifa Filippo Colasanto a Radio Bruno:

“Quarta un difensore un po’ troppo legato alla fase difensiva mentre nel River era anche chiamato a impostare avendo un buon piede. Dal punto di vista caratteriale ci metto la mano sul fuoco, sono sempre orgogliosi gli argentini. Gonzalez invece è quello con più estro e talento a Firenze. Una prima parte con quasi tutti scuri per Nico, poi sono svaniti i mostri dalla sua testa nella parte finale della stagione. La Fiorentina non dovrebbe perderlo per ripetere quanto fatto nella scorsa stagione e anzi, aggiungere qualcuno che parli la sua lingua.

Retegui per la Fiorentina? E’ un buon giocatore, non un fuoriclasse, Mancini ha fatto un endorsement clamoroso e non capisco da dove gli sia uscita. Se fossi il procuratore di Orsolini, Pinamonti o lo stesso Colombo negherei il mio assistito alla Nazionale. Il Boca è proprietario del suo cartellino ma non gli ha mai dato fiducia, centravanti della Nazionale italiana? Ho qualche dubbio”.