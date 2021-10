Collauto: “La Fiorentina è una società seria che sta facendo le cose per bene. Volevamo riprendere Maleh, ma non c’erano le condizioni”

Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, è intervenuto a Lady Radio a pochi giorni da Venezia-Fiorentina. Queste le sue parole: “Maleh? E’ andato a Firenze quest’estate, volevamo riprenderlo ma non c’erano le condizioni. Noi volevamo e vogliamo patrimonializzare, ma la Viola lo avrebbe ceduto solo in prestito. Qui tutti lo stimiamo, è un giocatore che io amo particolarmente e che al Venezia ha lasciato un ricordo bellissimo. Farà molto bene anche a Firenze, ne sono sicuro”.

Continua così Collauto: “La Fiorentina è una realtà importante, con un ottimo impianto di gioco e un allenatore bravo. Quella viola è una società seria che sta facendo le cose per bene. Romero in campo? Lo valuteremo nei prossimi giorni, ha fatto solo ieri il primo allenamento. Vlahovic ha tutto per diventare un campione. Dobbiamo capire che il calcio è cambiato e gli stessi giocatori sono imprenditori di sé stessi: se i club hanno la forza di guardare dritti agli obiettivi, il calciatore diventa una parte importante della società ma non determinante”.