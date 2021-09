Collovati: “Bonaventura lo scorso anno non era stato inserito nel modo giust. Odriozola grande esordio”

L’ex difensore dell’Inter Fulvio Collovati ha parlato così a Lady Radio del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura: “Secondo me precedentemente a Firenze non era stato inserito nel modo giusto. Credo che abbia licenza di inserirsi e ora è un giocatore ritrovato, non è un caso che giochi titolare.

Poi ha aggiunto: “Ma non è l’unico ritrovato, ho visto un gran Milenkovic in difesa. Odriozola? Ha fatto grandi interventi in scivolata e poi è veloce. Quest’ultimo fattore gli consente di giocare alto”.