Collovati: “Il calcio di Italiano è spettacolare. Con l’Inter avrebbe meritato sicuramente di più per quanto fatto vedere”

L’ex difensore dell’Inter, ora commentatore televisivo, Fulvio Collovati, ha rilasciato parole di grande apprezzamento nei confronti dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

“Il suo calcio (di Italiano ndr) è spettacolare – ha detto Collovati a Il Mattino – la Fiorentina lo ha fatto vedere spesso quest’anno, come nella finale di coppa Italia contro l’Inter quando avrebbe meritato sicuramente di più per quanto fatto vedere e per le occasioni da gol create”.