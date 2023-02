Collovati: “La Fiorentina è una squadra ‘fastidiosa’ ma contro la Juventus può risentire delle assenze. Tra viola e bianconeri in fondo c’è odio-amore”

L’ex colonna difensiva della Nazionale Italiana Fulvio Collovati, oggi opinionista, ha espresso a Juventusnews24 il suo parere su quella che potrà essere la gara di oggi tra Juventus e Fiorentina: “La Juve deve fare risultato. La Fiorentina ha un buon allenatore, ma non ci sono Igor e Mandragora e può risentire di queste assenze. La Viola è vero che ha perso in casa col Bologna, ma in Coppa Italia ha eliminato il Torino. Per questo la considero una squadra “fastidiosa” . La Juve però non ha alternative: un’altra delusione in casa come quella di Monza non è accettabile”.

E sulla possibile presenza dal primo minuto degli ex viola Vlahovic e Chiesa tra le file bianconere aggiunge: “Questa è la loro partita. La Fiorentina chiama in causa i loro due nomi. Stranamente Juve e Fiorentina sono due squadre che – sportivamente – si “odiano”, ma che si sono sempre scambiate giocatori tra loro. Ai miei tempi Gentile era andato a giocare alla Fiorentina, poi è toccato Roberto Baggio e via via tutti gli altri. Vuol dire che in fondo c’è odio-amore tra Juve e Fiorentina”.