Collovati: “Se l’Inter dovesse perdere con la Fiorentina, servirebbero riflessioni su Inzaghi. Tra i suoi possibili sostituti, c’è anche Italiano”

In vista della sfida contro la Fiorentina, l’ex calciatore, tra le altre, dell’Inter Fulvio Collovati è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “L’Inter viene da un momento decisamente negativo. Poi, chissà cosa succede dopo la sosta che è sempre un punto interrogativo. Rimane il fatto che la squadra ha perso nove partite in tutta la stagione: non è una cosa da Inter. La Fiorentina, invece, ha raccolto otto successi nelle ultime nove gare. Sta bene ed è in forma, anche se c’è da considerare il fattore campo con oltre 70mila tifosi nerazzurri”.

E aggiunge: “L’Inter ha il divieto di deludere. Certo, c’è la Champions League di mezzo, però perdere un’altra partita significherebbe valutare concretamente la posizione dell’allenatore. E i nerazzurri stanno peggio della Fiorentina, senza dubbio”.

Su Italiano: “Tra i possibili sostituti di Simone Inzaghi, che dubito sarà ancora all’Inter nella prossima stagione, c’è anche lui. Questo la dice lunga sul valore di questo allenatore”.