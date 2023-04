Collovati: “Stimo molto Italiano, la sua Fiorentina è organizzata e aggressiva. Contro l’Inter non solo ha meritato di vincere, ma ha dato anche una lezione a Inzaghi”

Fulvo Collovati, storico campione del mondo dell’82, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l’Inter a Sport On Radio:

“Ho grande stima verso Italiano, tutte le volte che ho visto la Fiorentina mi ha dato sempre l’impressione di essere una squadra molto organizzata, messa bene in campo, aggressiva, anche se non ha grandissimi campioni nella rosa”.

E poi: “Anche se l’Inter si è divorata grandi chance per segnare, la squadra di Italiano ha meritato di vincere, ha giocato una partita attenta, non ha sbagliato nulla, e per certi aspetti ha dato una lezione di gioco ai nerazzurri”.