Colomba: “Scommetto su Italiano come miglior tecnico emergente. Sa plasmare una squadra secondo le sue idee e questo significa che ha qualità”

Franco Colomba, ex tecnico di Bologna, Parma, Cagliari e Pune City tra le tante, afferma a calcionews24.com di scommettere sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano come miglior emergente: “Scommetto indubbiamente su Italiano per quello che sta proponendo quest’anno. Ma anche l’anno scorso ha mostrato attitudini importanti. Centrocampista da giocatore, intelligente, che sa proporre. Riesce a plasmare una squadra secondo le sue idee e quando un allenatore riesce a fare questo vuol dire che ha qualità”.

Poi aggiunge: “Un conto è allenare lo Spezia, un altro è la Fiorentina dove sta facendo bene, un altro è andare ad allenare ad altissimo livello. Anche De Zerbi ha costruito la sua storia sui passaggi graduali e anche lui sta facendo la stessa cosa”.