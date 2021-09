Francesco Colonnese, opinionista Mediaset ed ex calciatore tra le altre Inter, Napoli, Roma e Lazio, ai microfoni di 1 Station Radio ha dichiarato: “Juric e Italiano sono i due allenatori che in questo inizio di stagione mi hanno stupito di più. Hanno svolto un grandissimo lavoro in Serie A, ed ora sono meritatamente su panchine di rilievo. Già si nota la loro mano su Torino e Fiorentina”.