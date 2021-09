Colonnese: “Italiano fa le cose semplici e ha messo i calciatori nel proprio ruolo. L’Inter dovrà sudare contro la Fiorentina”

L’ex difensore dell’Inter Francesco Colonnese ha parlato così a Lady Radio: “E’ una partita difficile per entrambi. La Fiorentina è ben allenata, solida, ha un’idea di calcio e Italiano fa le cose semplici. Ha messo i giocatori nei propri ruoli come Milenkovic che fa il centrale dove ha dato il meglio di se stesso e non gioca sulla fascia destra, Bonaventura è tornato sui suoi livelli e davanti è una squadra di qualità con Nico Gonzalez e Vlahovic, quest’ultimo un bomber vero che fa reparto da solo. L’Inter dovrà sudare”.