Colonnese: “La Fiorentina è in difficoltà e lo sarà anche dopo il cambio in panchina. Mi aspetto che lotterà per salvarsi fino alla fine”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Francesco Colonnese, intervenendo anche sull’attuale situazione in zona retrocessione e delle squadre coinvolte. Queste le sue parole: “La Fiorentina è in difficoltà e lo sarà anche dopo il cambio allenatore. Lotterà fino alla fine per la salvezza insieme a Torino e Cagliari. Anche il Parma è in netta difficoltà. Benevento e Spezia invece hanno fatto un colpo importante nell’ultimo turno di campionato”.