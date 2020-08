Colpo di scena: Biraghi può tornare a Firenze, Dalbert a Milano. I dettagli

In queste ore Fiorentina e Inter stanno parlando di Biraghi e Dalbert. Il club nerazzurro vorrebbe trattenere Biraghi, ma siccome sta pensando sempre a Emerson Palmieri per la fascia sinistra e c’è Young in organico, gli spazi per l’ex Pescara potrebbero restringersi. Ecco perché in queste ore si sta parlando di un possibile ritorno di Biraghi in viola (ci sarebbe da sistemare la situazione contrattuale) con Dalbert di nuovo all’Inter per poi finire sul mercato. Non ci sono accordi definitivi, ma l’ipotesi Biraghi nuovamente viola va tenuta in considerazione rispetto a qualche settimana fa. A riportarlo è Alfredopedullà.com.

