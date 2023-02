Come all’andata, neanche il ritorno di Fiorentina-Braga sarà in chiaro: ecco l’unica emittente tv per la sfida

Così come per la gara di andata, neanche il ritorno fra Fiorentina e Braga sarà trasmesso in chiaro. La rete televisiva TV8 infatti ha deciso che alle ore 21 di giovedì 23 trasmetterà la sfida fra Roma e Salisburgo, secondo round del playoff di Europa League che i giallorossi hanno perso lo scorso giovedì.

Giovedì alle ore 21 la Fiorentina giocherà il playoff di ritorno contro il Braga, con un netto vantaggio di 4-0. In contemporanea giocherà anche la squadra di Mourinho, che contro gli austriaci partirà con un gol di svantaggio. L’unico modo quindi di vedere la squadra di Vincenzo Italiano in tv sarà con Dazn (perché Sky trasmetterà la Lazio). Un motivo in più per riempire il ‘Franchi‘ e spingere i Viola verso gli ottavi di finale della competizione.