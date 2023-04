Come arrivare a Malta, la perla del Mediterraneo, là dove la Fiorentina ha già giocato

Malta è la perla del Mediterraneo. Un’isola dove la Fiorentina ha già giocato in passato, disputando un triangolare con la squadra locale di Gżira e l’Hibernian Football Club di Edimburgo, ed è collegata alle principali città italiane con voli giornalieri. Per raggiungere le isole maltesi in previsione di nuovi match è possibile utilizzare anche il traghetto, con partenza dai principali porti del Mediterraneo.

Voli per Malta

Dall’Italia, è possibile volare a Malta in tempi estremamente rapidi. Il volo Catania-Malta low cost, per esempio, dura solo tre quarti d’ora. Sono numerose le compagnie aeree che volano sul Malta International Airport (MLA), l’unico aeroporto dell’arcipelago maltese. La compagnia di bandiera, Air Malta, oltre ai collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate e Malpensa, vola da e per Torino, Napoli, Catania, Olbia e Cagliari.

È anche possibile volare da Roma, Milano, Catania e Palermo. Le compagnie aeree più economiche sono Ryanair, che vola da e per Malta dalle città di Bari, Bergamo, Bologna, Pisa, Torino, Trapani e Treviso, ed easyJet, con voli da Roma Fiumicino, Napoli e Milano Malpensa.

Traghetti per Malta

Dall’Italia sono disponibili collegamenti via mare per Malta, con partenza dal porto di Catania e dai porti delle città costiere del sud della Sicilia. La traversata in ferryboat ha una durata approssimativa di 4 ore. Se si desidera una soluzione più rapida, è possibile optare per il catamarano ad alta velocità con partenza da Pozzallo, in provincia di Ragusa, e arrivo a La Valletta in 90 minuti.

Inoltre, l’arcipelago maltese è incluso in innumerevoli itinerari crocieristici con partenza da Genova e Salerno, e rappresenta un ottimo punto di partenza per la navigazione a vela. Molte compagnie di navigazione collegano l’Italia a Malta e viceversa, tra cui segnaliamo Grimaldi Lines, Grandi Navi Veloci e Virtu Ferries.

Se l’hotel presso il quale avete effettuato la vostra prenotazione per assistere alle partite non offre il servizio di trasferimento da e per il porto o l’aeroporto, potete tranquillamente usufruire dei servizi navetta prenotabili online o direttamente in loco presso il banco di prenotazione situato nella zona ritiro bagagli o nei pressi della biglietteria.