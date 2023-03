Come ci arriva la Fiorentina all’appuntamento di Sivas? La formazione di Italiano è quella più in forma di tutta la Conference

L’ultimo periodo della Fiorentina di Vincenzo Italiano è stato sicuramente positivo, cercando di riprendere in mano una stagione che a tratti sembrava persa. Lo certificano anche i cinque successi consecutivi fra campionato e Coppa, conseguiti contro formazioni come Milan e Braga. E dopo l’1-0 dell’andata i Viola arrivano in Turchia forti di un’interessante statistica.

Secondo quanto riportato dalla Uefa, infatti, la Fiorentina è la squadra più in forma di tutta la Conference League. Con cinque vittorie nelle ultime cinque, nessun’altra formazione impegnata nella terza competizione europea ha fatto meglio. Di seguito viene riportata questa speciale classifica stilata dall’account Twitter della Conference: