Come crescono le pianticelle viola! Tutte le promesse lasciate in dote da Aquilani alla Fiorentina

L’edizione odierna de La Repubblica Firenze si concentra su tutte le giovani promesse che nel corso degli anni Alberto Aquilani ha lasciato in dote alla Fiorentina. Prossimo all’addio, il tecnico romano ha cresciuto delle pianticelle che presto, forse già dalla prossima stagione, potrebbe sbocciare con la Prima Squadra.

In diversi hanno già avuto modo di allenarsi con i grandi e di giocare qualche partita tra Serie A e Conference League. Bianco è stato aggregato nella rosa di questa stagione, Vannucchi è diventato terzo portiere dopo l’infortunio di Sirigu, Kayode ha collezionato diverse convocazioni per il campionato. E poi ci sono i vari Favasuli, Amatucci, Krastev e Distefano.

Adesso però servirà prendere delle decisioni, specie per i ragazzi che l’anno prossimo non potranno più giocare in Primavera per limiti d’età. Inoltre c’è il portiere classe 2006 Martinelli, che potrebbe andare a giocare in prestito per farsi le ossa.