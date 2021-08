Com’è la Fiorentina il 3 agosto…e come potrebbe cambiare in vista della prima di campionato

Un colpo milionario, un ragazzo a centrocampo preso a gennaio e qualche ritorno. La Fiorentina in estate, almeno fino al 3 agosto, non è che abbia cambiato molto volto rispetto alla scorsa stagione.

Dovesse inquadrarla adesso, questa squadra giocherebbe con Dragowski tra i pali, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi in difesa da destra verso sinistra. E poi Pulgar tra Castrovilli e Bonaventura a centrocampo (con Amrabat in agguato). Infine tridente offensivo con Vlahovic al centro, Gonzalez e Sottil ai lati.

Però il giorno della prima gara effettiva di campionato contro la Roma, il volto della Fiorentina potrebbe essere cambiato. Come? Intanto in difesa Milenkovic e Pezzella sono tutt’altro che sicuri e Nastasic è pronto a prendere il posto di uno dei due. Lirola è sempre inseguito dal Marsiglia: se si trovasse la quadratura del cerchio, Zappacosta o Stryger Larsen sarebbero chiamati a sostituirlo. Il regista è sempre un ruolo delicato per il quale dover trovare una soluzione. E infine potrebbe arrivare anche un nuovo esterno offensivo e il nome di Orsolini è sicuramente il più caldo.