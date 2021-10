Come Nico Gonzalez è stata la risposta al terremoto Gattuso, adesso a questa Fiorentina serve un’altra prova di forza della società

Il “terremoto-Vlahovic” arriva in una stagione che era già stata segnata da un altro importante scossone: l’addio di Rino Gattuso dopo soli venti giorni dall’annuncio ufficiale. Di mezzo i soliti problemi con i rispettivi procuratori Jorge Mendes e Darko Ristic, ma questa è una storia di cui abbiamo già parlato (LEGGI QUI).

A inizio stagione la Fiorentina, dopo essere stata una delle prime a fare la sua scelta in panchina (e prendendo l’obiettivo numero uno) , si trovò improvvisamente nella situazione opposta: senza allenatore e co poche alternative sul mercato tecnici. Italiano poi, si è rivelata (almeno fino a ora) una scelta azzeccatissima. Ma la società viola per rispondere a un addio così amaro e inaspettato agì immediatamente sul mercato, facendo l’acquisto più oneroso della sua storia: 27 milioni allo Stoccarda per Nico Gonzalez.

In molti storsero il naso per un acquisto così importate fatto quando nessuno ancora era seduto sulla panchina viola, ma le prestazioni dell’argentino hanno fatto ricredere anche i più scettici. E per rispondere a quest’altro terremoto serve una risposta forte e decisa come quella. Certo, adesso non si può agire sul mercato, ma il tempo per organizzare un grande acquisto c’è. Un attaccante (forte) serve come il pane, al di là di cosa farà Vlahovic a gennaio.

Questa società ha dimostrato di saper reagire alle situazioni difficili, adesso serve un’altra prova di forza.