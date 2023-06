Come potrebbe cambiare il Padovani per ospitare la Fiorentina: Una curva su due anelli e le condizioni necessarie per la Serie A. FOTO

Prosegue l’iter che dovrebbe portare lo stadio Artemio Franchi ad avere una nuova veste a partire dal 2026 e questo nonostante il blocco di una parte dei finanziamenti inizialmente previsti per il rifacimento dell’impianto.

Quando i lavori entreranno nel clou, la Fiorentina dovrà traslocare in uno stadio provvisorio che dovrebbe nascere dove attualmente si trova il Padovani (adiacente al Franchi e casa del Firenze Rugby).

Ma cosa serve al Padovani per poter essere uno stadio adatto alla Serie A? Dell’argomento se ne occupa stamani il sito specializzato, Archistadia.it, il quale propone quella che sarà, di massima, la rivisitazione di questo spazio.

Attualmente il Padovani è dotato di un solo segmento di tribuna centrale con capienza da 2 mila posti, mentre per la Serie A il numero minimo è 12 mila. E’ necessario un ampliamento, seppur temporaneo, non solo della tribuna centrale. Il piano della Fiorentina sarebbe quello di ricostruire l’attuale tribuna facendola diventare da 5 mila posti, in muratura; costruire una nuova tribuna centrale opposta all’esistente (verso viale Paoli); costruire una nuova una gradinata “di curva”, dietro la porta ovest, da realizzare su due anelli e farla diventare il settore dei tifosi di casa.

