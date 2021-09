Come si gestiscono i sudamericani? Italiano ha già deciso per l’Atalanta

La pausa per le Nazionali ha portato molte difficoltà e incognite in casa Fiorentina, visto che i tre sudamericani torneranno a Firenze a ridosso della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta (in programma sabato 11 alle 20:45). Difficilmente Gonzalez, Quarta e Pulgar potranno giocare dal 1’ contro la squadra di Gasperini: possibile, invece, vederli in campo a partita in corso.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Vincenzo Italiano avrebbe già deciso di non farli giocare titolari per due motivi: la stanchezza e la filosofia di rispetto introdotta dal tecnico all’interno del gruppo. Tradotto: chi si allena di più e meglio avrà sempre un vantaggio rispetto agli altri compagni, chiunque essi siano. Spazio allora a Torreira in mediana, a Nastasic in difesa e a Sottil nel tridente offensivo con Callejon e Vlahovic.