Come sta Sabiri? Il marocchino gasato dalla prospettiva Fiorentina ma ancora acciaccato, Stankovic spera di recuperarlo per lunedì

Nella prima parte di stagione Abdelhamid Sabiri non ha certo dato alla Sampdoria il contributo tanto atteso, tra problemi fisici e un atteggiamento non proprio confortante e in linea con la realtà di una squadra (e una società) quasi allo sbando. Stankovic l’ha tenuto fuori spesso per scelta tecnica (e mentale) e dopo il Mondiale il marocchino è stato vittima anche di una lesione muscolare. L’acquisto da parte della Fiorentina a fine gennaio però l’ha sicuramente rinfrancato e gasato, anche a livello social. Per questo da qui a giugno, si potrebbe rivedere quel calciatore interessante di inizio 2022: il tecnico della Samp intanto spera di recuperarlo per la sfida di lunedì con il Monza, a cui comunque Sabiri arriverà ancora acciaccato.