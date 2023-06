Come ti ingabbio il mercato della Fiorentina! I contatti di Barone con procuratore e intermediari e la speranza Atletico

La Fiorentina spera tanto che l’affare Amrabat non si trasformi in un tormentone estivo come quelli già vissuti in tempi recenti con Veretout e Chiesa. Sta di fatto però che la posizione del centrocampista sta ingabbiando il mercato viola.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il dg Barone è costantemente a colloquio con Mohammed Sinouh, manager del numero 34, ma anche con la fitta rete di intermediari che da mesi ormai è al lavoro per trovare una soluzione che favorisca sia le ambizioni del calciatore. Il quale già lo scorso gennaio ha fatto sapere alla società di voler andare a giocare per una squadra che disputa la Champions. A modo suo Barone è stato profeta un mese fa nel dire che quella legata all’addio di Amrabat sarebbe stata una trattativa assai complessa, anche perché la Fiorentina sul classe ’96 ha le sue pretese economiche: 30 milioni di euro.

Amrabat non è disposto a trasferirsi in Premier, la speranza si chiama Atletico Madrid, l’unica squadra ancora in forte corsa in virtù dell’imminente partenza di Kondogbia verso Marsiglia. E proprio in virtù di questa cessione potrebbe decidere di pareggiare la richiesta economica del club di Commisso.