Come tornano i giocatori della Fiorentina di rientro dagli impegni nazionali

Quest’ultima pausa per gli impegni delle Nazionali ha creato non poche polemiche nel mondo del calcio. Gli ultimi giocatori della Fiorentina impegnati in Sudamerica dovrebbero tornare in Italia stanotte, lo stesso giorno della partita contro l’Atalanta. Interessate capire come tornano i giocatori dagli impegni, visti anche i quattro incontri che disputerà la squadra viola nei prossimi 17 giorni. Di seguito un riassunto dei minuti giocati dai nazionali viola con le proprie rappresentative (minuti calcolati sui 90 canonici di gioco).

ITALIA (3 partite): Biraghi 45 minuti (1 presenza), Castrovilli 29 minuti (una presenza)

SERBIA (3 partite) : Milenkovic 270 minuti (3 presenze), Vlahovic 190 minuti (3 presenze), Nastasic 129 minuti (2 presenze), Terzic 0 minuti

ARGENTINA (3 partite*): Nico Gonzalez 19 minuti (1 presenza), Martinez Quarta 8 minuti (1 presenza)

MAROCCO (1 partita): Amrabat 30 minuti (1 presenza), Maleh 0 minuti

CILE (2 partite): Pulgar 166 minuti (2 presenze)

POLONIA (2 partite): Dragowski 0 minuti

ITALIA U20 (2 partite): Bianco 50 minuti (1 presenza)

*tra cui Brasile-Argentina, partita sospesa dopo 9 minuti di gioco