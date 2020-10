Comincia da uno storico club italiano la carriera da allenatore di un ex centrocampista della Fiorentina

Il Foggia ha scelto il successore di Vincenzo Maiuri. Il club pugliese, dopo essere fallito nel 2019 è riuscito a tornare in Serie C nella scorsa stagione. Dopo alcuni dissidi interni tra allenatore e la società, si è liberato il posto in panchina, che sarà nelle prossime ore occupato ufficialmente dall’ex centrocampista della Fiorentina Marco Marchionni. Prima esperienza da allenatore per lui, dopo quella da vice sulla panchina della Carrarese.

0 0 vote Article Rating