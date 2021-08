Comincia la Serie A con i primi due anticipi, tre ex viola titolari. La Fiorentina osserva due avversarie imminenti

Tra circa mezz’ora comincerà ufficialmente la Serie A 2021/22 con gli anticipi Verona–Sassuolo e Inter–Genoa. Sono ben tre gli ex calciatori della Fiorentina che scenderanno in campo per aprire le danze del campionato: Ceccherini e Kalinic nel Verona e Badelj nel Genoa, tutti schierati titolari. Andiamo dunque a vedere le formazioni ufficiali delle squadre, ricordando che Genoa e Inter saranno avversarie della Fiorentina già alla quarta e quinta giornata:

INTER-GENOA

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Rovella, Badelj, Cambiaso; Hernani; Pandev, Kallon.

VERONA-SASSUOLO

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Hongla, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Di Francesco.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Dionisi.