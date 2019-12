Comincia stamani l’era Iachini e qualcuno è già sotto la lente di ingrandimento

Ricominceranno stamani gli allenamenti della Fiorentina al Centro Sportivo Davide Astori, per la prima olta sotto gli occhi di mister Iachini. Queste prime sedute saranno importanti anche per la società per valutare il da farsi sul mercato, captando quelle che saranno le prime impressioni del nuovo tecnico viola. Un esaminato speciale su tutti sarà Pedro: la Fiorentina ha ricevuto molte offerte per lui sia da club europei che dal Brasile, ma la necessità di una punta si fa sentire. Prima di agire sul mercato Pradè vuole capire quali siano le intenzioni di Iachini con il ragazzo e se ci sia la possibilità che possa diventare lui il nuovo punto di riferimento per l’attacco viola. Nel caso la Fiorentina decida di mandarlo altrove, lo farà in prestito, probabilmente di sei mesi, per riaverlo in estate con sicuramente più minuti nelle gambe. A riportarlo è il Corriere dello Sport.