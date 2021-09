Commisso: “A chi dice che sono venuto qua solo per il mattone, rispondo che al Viola Park ci sono solo costi” VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a margine di una visita al Viola Park insieme alla stampa.

Queste le sue parole in merito al centro sportivo viola: “Speriamo che nei prossimi mesi non piova troppo così da andare avanti nei lavori. Ringrazio il sindaco Casini, l’architetto Casamonti, la mia famiglia e Joe Barone. Per novanta anni la Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà, con le squadre disperse per tutta Firenze. Sarà bellissimo avere quattrocento persone ogni giorno al centro sportivo. Sarà una bella cosa per l’Italia e per tutta la nostra famiglia. Per quelli che dicono che sono venuto qua solo per il mattone, dico che qui sono solo costi. Spero che questo centro ci aiuti a far crescere la squadra”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: