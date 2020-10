Commisso: “A Firenze siete più bravi a criticare che a tifare, abbiamo bisogno di tempo. Chiesa? Siamo rimasti molto male, a Chicago io…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, respinge le critiche arrivate sulla società per il mercato: “Per 50 anni la Fiorentina non ha vinto lo scudetto e perché non volete dare a Commisso due-tre anni per fare le cose per bene. Abbiamo preso 19 giocatori nuovi come ha detto Pradè. Il Napoli, la Lazio, l’Atalanta, hanno avuto anni prima di costruire squadre competitive. E’ più facile criticare che tifare, qui a Firenze siete più bravi fare questo. Abbiate pazienza, la storia della Fiorentina l’ha fatta qualcun altro e non io e voglio avere un po’ di tempo. Queste critiche non mi vanno bene. Chiesa? E’ vero che siamo rimasti molto male, perché a Chicago ho aspettato il bus per incontrare proprio lui per primo un anno fa. Abbiamo perso Chiesa, ma ce l’abbiamo qui nuova al Centro Sportivo (ride ndr)”.

