Commisso a tuttotondo, fra campo e costruzione della squadra: “Sappiamo dove intervenire, Italiano può fare la storia di Firenze”

Nel giorno dopo della conferenza stampa del patron viola Rocco Commisso è tempo di fare qualche riassunto delle frasi più significative rilasciate dal numero uno della Fiorentina. Le sue ambizioni sono legate prevalentemente a Vincenzo Italiano, del quale ha detto: “Spero che resti a lungo perché può fare la storia di Firenze“.

E sugli obiettivi, mancati, di questa stagione (le due finali perse), Commisso ha parlato così: “Dopo due finali miglioreremo la squadra meglio che potremo. Sappiamo dove intervenire“.

E infine, riguardo alla fallita qualificazione in Europa via campionato ha detto: “Fare o non fare l’Europa cambierà qualcosa. Ma non avremo debiti“. Tante risposte, ai temi caldi e recenti in casa gigliata, prima di salutare l’Italia e fare ritorno negli States per qualche mese.