Commisso accoglie Nardella a New York per parlare del Franchi e non solo: sul tavolo mille questioni… e altrettante soluzioni?

Nei giorni roventi per il tema stadio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, quella di ieri l’ha trascorsa a New York per parlare con Commisso dei campionati che la Fiorentina disputerà lontano dal Franchi. Il Corriere dello Sport chiarisce che l’incontro, nonostante le profonde divergenze di lunga data sui temi strutturali, ha voluto affrontare alcune delle seguenti questioni: il danno economico che il club viola ha stimato in venticinque milioni circa nel biennio, quello a livello tecnico per la squadra, i problemi per i tifosi costretti per due anni ad andare in trasferta anche per le partite in casa.

E ancora, le possibili destinazioni fuori da Firenze (Empoli rimane la preferita per ovvi motivi anche logistici, da escludere tutte quelle in città, se non con l’intervento da parte del Comune, perché la Fiorentina non metterà un euro per la costruzione di uno stadio “provvisorio”), canoni e convenzioni dal 2026 in avanti. Commisso e Nardella si sono dati appuntamento tra due settimane, quando l’imprenditore italo-americano farà ritorno a Firenze: sul tavolo altri temi impellenti e altrettante soluzioni da trovare.