Commisso: “Ai tifosi dico di fare i bravi contro il Napoli, per essere rispettati dobbiamo rispettare. Potrei trascorrere il mio primo Natale in Italia dopo tantissimi anni”

Rocco Commisso ha toccato diversi temi nel corso dell’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina: “Ai tifosi dico di fare i bravi contro il Napoli. Per essere rispettati, dobbiamo rispettare gli altri: voglio un clima bello, anche in caso di sconfitta. Certamente i ragazzi devono essere incoraggiati, poi quel che viene si vedrà. Sarà la mia ultima partita prima del mio ritorno negli Stati Uniti: ancora non so quando tornerò a Firenze. Mediacom sta andando molto molto bene, spero di poter dire che sarà il mio primo Natale in Italia dopo la mia partenza per l’America da bambino”.

Commisso conclude con un saluto ai tifosi della Fiorentina: “Li voglio ringraziare, sono sempre vicini alla squadra con il massimo rispetto di tutte le parti. Li ho visti a Bergamo, Genova e Udinese: senza di loro, la squadra non sarebbe la stessa. Con il loro aiuto andremo avanti”.