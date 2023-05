Commisso: “Al Viola Park sarà possibile anche sposarsi, inviteremo i tifosi a vedere gli allenamenti. Unica struttura a riunire uomini e donne in Europa”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato agli studenti durante un incontro al Liceo Machiavelli.

Ecco le sue parole: “Stiamo facendo il più grande Centro Sportivo d’Italia. Ci saranno 12 campi, 2 stadi, la scuola calcio e uomini e donne nella stessa struttura, unico luogo in Italia in cui ci saranno le donne e gli uomini assieme. Si può studiare e dormire lì. Immaginate un ragazzo di 10-12 anni che va a mangiare con Cabral. Potranno allenarsi insieme e sarà una cosa bellissima. La Primavera, 100 metri dopo la Prima Squadra. I tifosi saranno invitati ogni tanto a vedere gli allenamenti della prima squadra. Spero che il Viola Park ci aiuti a far crescere i giovani per la prima squadra. Se qualcuno si vorrà sposare, abbiamo costruito una chiesa che si chiama Santa Caterina”.