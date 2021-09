Commisso: “Ammiro Percassi, Lotito e De Laurentiis, spero che la Fiorentina arrivi a quei livelli. Io porto soldi per l’indice di liquidità, mentre Inter e Juve non rispettano le regole”

Ospite a Rai 2 a 90esimo minuto, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato di varie cose, partendo dalle parole di Raiola sull’avvento degli americani nel calcio italiano: “Noi abbiamo speso 170 per comprare la Fiorentina, 80 per le perdite degli ultimi due anni e per il Viola Park circa 87, per cui si arriva a 350 milioni di euro. In altri tempi non avrei potuto fare questo investimento, non sono come gli altri americani, sono nato in Italia e sono tornato per restituire al paese e al calcio quello che ho avuto. Avevo altre occasioni per investire e ho scelto l’Italia ed una città bellissima come Firenze, nel calcio non si fanno soldi, si perdono. Specialmente acquistando il club a prezzo pieno. Rapporti con altri presidenti? Credo che Lotito, De Laurentiis, Percassi abbiano fatto un buonissimo lavoro, tutti e tre hanno acquistato i club a pochi soldi, due erano in fallimento o in B, io ho speso il prezzo pieno ma tutti e 3 hanno fatto benissimo. Ancora americani e cinesi qui non hanno fatto niente. Io ammiro questi tre e spero che un giorno la Fiorentina possa arrivare allo stesso punto”.

A Commisso viene chiesto anche di un suo vecchio interesse per l‘Inter: “Con il Milan ho avuto l’opportunità, poi Mr Li ha fatto una stupidaggine per cui in un anno e mezzo ha perso 500 milioni. Sull’Inter posso dire che tu sei stato uno dei miei eroi (in risposta ad Altobelli ndr), per il Mondiale dell’82. Le regole nel calcio devono essere trasparenti, non è possibile che la Fiorentina ogni 3 o 6 mesi per essere in linea con l’indice di liquidità debba portare soldi in Italia. Mentre altre come Inter e Juve possono non rispettarlo, magari ritardando i pagamenti degli stipendi. Perché devo portare soldi mentre gli altri no? So da quello che scrivete in Italia che le regole non sono state rispettate”.