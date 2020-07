Commisso aspetta Juric: “Decido in due giorni”. E intanto studia Di Francesco e sogna Spalletti

Nelle prossime ore Ivan Juric sceglierà dove allenerà in futuro. Il Verona gli ha fatto un’offerta per il rinnovo, ma il croato ha preso tempo perché è stato contattato da Fiorentina e Torino. “Un’offerta generosa – ha detto lo stesso Juric – farò le mie valutazioni di carattere sportivo. Non mi sorprende che il mio nome sia accostato alla Fiorentina. Perché mai dovrei esserlo?”.

Se il tecnico decidesse di rimanere legato ai gialloblu, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Commisso e i suoi hanno come osservati speciali come Di Francesco e Giampaolo. Smentito De Rossi, resta sullo sfondo il nome di Spalletti che però è ancora alla stregua di un sogno, visto che ha ancora un anno di contratto con l’Inter con ingaggio intorno ai cinque milioni di euro.