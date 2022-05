Commisso: “Aspettiamo di conoscere i dettagli del progetto del nuovo Franchi. Viola Park? Spesa degna della costruzione di uno stadio”

In tema di infrastrutture, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha detto: “Siamo aspettando di conoscere i dettagli del progetto di rifacimento dello stadio e di come potremmo aumentare i ricavi. Ci sarà un incontro nelle prossime settimane proprio per questo”.

Intanto il centro sportivo va avanti: “Abbiamo cominciato Viola Park con 60-70 milioni di budget e oggi siamo a 100 milioni di euro: credo che sia il più grosso investimento in Europa per questo tipo di strutture. Sono spese degne della costruzione di uno stadio. Questa è un grande lavoro e penso aiuterà la squadra ad andare avanti”.