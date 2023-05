Commisso: “Avevo detto che volevo riportare la Fiorentina dove meritava, ho mantenuto la promessa. Ho provato in tutti i modi a trattenere Chiesa e Vlahovic”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, all’edizione di Firenze de La Repubblica ha detto con orgoglio: “Il primo giorno che sono arrivato a Firenze, nel 2019, avevo detto che volevo riportare la Fiorentina dove meritava, ai livelli di una città meravigliosa come questa. Ecco, la promessa penso sia stata mantenuta”.

E inoltre ha aggiunto: “Ho provato in tutti i modi a trattenere Chiesa e Vlahovic, ho speso 140 milioni solo per la squadra e senza contare gli oltre 100 per il Viola Park e i 170 per l’acquisto della Fiorentina. Ognuno di noi sbaglia e in questi quattro anni ho capito tante cose”.