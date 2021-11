Commisso brucia le tappe: La voglia del Presidente di tornare a stare vicino alla sua creatura

Se scali e coincidenze aeree non faranno brutti scherzi, Rocco Commisso oggi pomeriggio sarà sugli spalti dello stadio Castellani a tifare viola, per la gioia di tutta la squadra e Italiano che ha già spiegato pubblicamente l’importanza di avere vicino il presidente.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Commisso sta bruciando le tappe per atterrare in Italia in tempo utile per assistere alla trasferta di Empoli, sperando perfino in una gioia immediata che potrebbe arrivare dal risultato della partita. Nelle settimane successive poi rimarrà a Firenze più a lungo possibile. Le questioni sul tavolo sono tante e vuole viverle tutte da vicino a cominciare dalla vicenda legata al futuro di Dusan Vlahovic.