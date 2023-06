Commisso: “Cabral e Jovic sono costati 15 milioni, Chiesa e Vlahovic 135 ma i nostri hanno segnato di più, farei ogni giorno questo scambio. Sentenze sulla Juve? E’ meglio che stia zitto”

Con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si torna sui numeri degli attaccanti:

“Da Vlahovic e Chiesa abbiamo preso 135 milioni, Cabral e Jovic sono costati 15. Chiesa e Vlahovic hanno segnato 15 gol, i nostri ne hanno segnati 28. Se potessi fare questo tipo di cambio tutti i giorni, lo farei.

Le finali mi hanno dato stimoli nuovi? Mi hanno dato lo stimolo di non vendere la Fiorentina. Abbiamo ottenuto un bel risultato quest’anno. Non me la sono presa neanche con i tifosi del Torino, come è stato scritto, ho il massimo rispetto per la loro storia. Non vuol dire che abbia lo stesso rapporto con il loro presidente, che produce pagine per danneggiare la Fiorentina.

Le inchieste sulla Juve? Meglio che stia zitto perché quando parlo le mie parole sono mal interpretate. Non voglio entrare nel merito. I tifosi? Sono contento della vicinanza, i poveri che mi hanno incontrato per strada, mi ha fatto male vederli soffrire.

Programmazione diversa con Europa? Questo può darsi perché ci sarebbero molte più partite, speriamo di arrivare ancora in fondo se andiamo in Europa. Gravina e il calcio italiano? I nostri ragazzi devono essere tutelati e difesi, qualcuno deve fare qualcosa per arginare i costi di questi ragazzi. Se un giocatore italiano costa 1 milione l’anno mentre un irlandese o spagnolo 300.000 euro di tasse, ci costringe a fare una scelta economica”.