Commisso: “Chi gioca in Champions non deve avere priorità rispetto a club come la Fiorentina. In Lega si parli di queste cose”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche del tecnico viola Vincenzo Italiano e della squadra nel corso della visita al Viola Park.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento della squadra nata in estate. Ho parlato con Italiano: qualcosa c’è da fare per questi giocatori che sono andati in Sudamerica o in Africa. Non è possibile che ci fanno fare una partita di sabato quando i calciatori tornano venerdì. Le squadre che giocano in Champions non devono avere priorità rispetto a club come la Fiorentina. L’ho detto a Joe, in Lega si deve parlare di queste cose”.